Справа Князєва: правоохоронці вилучили ще майже пів мільйона доларів
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура додатково вилучили майже пів мільйона доларів у справі про хабар ексголові Верховного Суду Всеволода Князєва.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ.
Гроші вилучили 22 травня під час обшуку в учасників справи Князєва.
"Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", — йдеться у повідомленні.
Обшук провели у межах досудового розслідування отримання 2,7 мільйона доларів хабаря Головою Верховного Суду та адвокатом. Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.
Нагадаємо, 16 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара. Того ж дня Князєву та його спільнику повідомили про підозру у підкупі