Справа Князєва: правоохоронці вилучили ще майже пів мільйона доларів

Справа Князєва: правоохоронці вилучили ще майже пів мільйона доларів
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура додатково вилучили майже пів мільйона доларів у справі про хабар ексголові Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це йдеться﻿ в повідомленні НАБУ.

Гроші вилучили 22 травня під час обшуку в учасників справи Князєва. "Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", — йдеться у повідомленні.

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Фото: НАБУ

Обшук провели у межах досудового розслідування отримання 2,7 мільйона доларів хабаря Головою Верховного Суду та адвокатом. Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Нагадаємо, 16 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара. Того ж дня Князєву та його спільнику повідомили﻿ про підозру у підкупі

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