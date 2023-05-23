Борель: Польща та інші країни почали тренувати українців на F-16

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони ЄС у вівторок в Брюсселі.

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще" , – сказав Боррель.

На уточнювальне питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу підкреслив, що винищувачі F-16 є абсолютною необхідністю для того, "щоб українці могли продовжувати оборону".

За даними видання Politico, у Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року. Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допустив, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив﻿, що на постачання винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".