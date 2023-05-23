Азербайджан пообіцяв подвоїти експорт газу в Європу

﻿До 2027 року Азербайджан планує подвоїти обсяги експорту газу в Європу і вийти на поставку щонайменше 20 млрд кубометрів, повідомляє Новое время.

Про це президент країни Ільхам Алієв заявив на бізнес-форумі у Вільнюсі.

Це відповідає підписаному минулого року меморандуму між Єврокомісією та Азербайджаном для заміщення російського газу на тлі загострення енергетичної кризи в Європі.

"У 2021 році наші поставки природного газу в Європу становили 8 млрд куб. м, цього року цей показник дорівнюватиме 12 млрд куб. м, а до 2027 року, я думаю, — 20 млрд куб. м. Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є" , — заявив Алієв.

За словами президента, тепер Азербайджан видобуває більше природного газу. Також він анонсував запуск ще одного великого родовища в Каспійському морі. Інвестиції у відновлювані джерела енергії дадуть змогу Азербайджану економити природний газ для експорту.

Наразі Азербайджан експортує в Європу нафту, природний газ, електроенергію, у планах — експорт водню, зокрема "зеленого".

Азербайджан постачає газ до Європи через Південний газовий коридор, який складається з кількох частин: Південнокавказького газопроводу (Баку — Тбілісі - Ерзурум), Трансанатолійського газопроводу TANAP у Туреччині та його продовження в Європі - Трансадріатичного газопроводу TAP, що веде до Італії.

У березні цього року повідомлялося, що Болгарія готова приймати додаткові обсяги газу з Азербайджану й організувати його транспортування до Румунії, Угорщини та Словаччини.