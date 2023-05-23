У Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ — росЗМІ

В населеному пункті Дятькове Брянської області РФ загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство. Про це пишуть російські видання і Telegram-канали, повідомляє Українська правда.

Пожежу гасять із раннього ранку на складі Кришталевого заводу. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Цією будовою може користуватись ТОВ НВП "Александр" - розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядника Міноборони.

Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв.