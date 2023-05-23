В ОК "Південь" пояснили, чому під час нічної атаки РФ обмежилася дронами

Під час повітряної атаки у ніч на 23 травня російські окупанти не застосовували ракети.﻿ Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було" , — сказала вона.

Гуменюк припускає, що росіяни, ймовірно, хочуть приспати пильність ЗСУ.

"Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична" , — зазначила вона.

Нагадаємо, вночі 23 травня на різних напрямках знищено﻿ шість російських дронів Shahed-136/131.