РФ перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область — джерело

Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України, повідомляє РБК-Україна.

Про це виданню розповіло джерело в українській розвідці.

За словами співрозмовника, командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області" , - повідомило джерело.

Операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 кв. км

За даними інтерактивної карти Deep State так звана "сіра зона" в Бєлгородській області займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення Росії та додають, що "продовжують рух далі".