Байден відвідає Фінляндію, щоб надіслати сигнал Росії – ЗМІ

Президент США Джо Байден на початку липня приїде до Фінляндії на саміт північноєвропейських країн та Сполучених Штатів. ﻿Про це з посиланням на джерела повідомило видання Iltalehti, повідомляє Європейська правда.

Очікують, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Візит Байдена до Фінляндії близький до початку Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Джерела зазначили виданню, що США хочуть надіслати сигнал Росії про свою відданість захисту Фінляндії, яка у квітні приєдналася до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з Росією, підкреслило видання.