У Держдепі попередили Грузію про можливі санкції за відновлення авіасполучення з РФ
У Держдепартаменті США не виключають запровадження санкцій проти Грузії через відновлення прямого авіасполучення з Росією, повідомляє Європейська правда.
Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
Він нагадав, що багато західних країн, зокрема і США, забороняють російським літакам входити у свій повітряний простір.
"Ми були стурбовані відновленням прямих польотів між Росією і Грузією. Це може означати, що компанії, грузинські аеропорти можуть перебувати під загрозою санкцій", – зазначив Міллер.
Він наголосив, що зараз не час нарощувати взаємодію з Росією.
Нагадаємо, за останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму. Перші рейси вже відбулися 19 і 20 травня.