У Держдепі попередили Грузію про можливі санкції за відновлення авіасполучення з РФ

У Держдепартаменті США не виключають запровадження санкцій проти Грузії через відновлення прямого авіасполучення з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.

Він нагадав, що багато західних країн, зокрема і США, забороняють російським літакам входити у свій повітряний простір.

"Ми були стурбо﻿вані відновленням прямих польотів між Росією і Грузією. Це може означати, що компанії, грузинські аеропорти можуть перебувати під загрозою санкцій", – зазначив Міллер.

Він наголосив, що зараз не час нарощувати взаємодію з Росією.

Нагадаємо, за останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму. Перші рейси вже відбулися 19 і 20 травня.