Влада РФ заявляє про продовження "зачистки" в Білгородській області

У Бєлгородській області РФ заявляють, що "зачистка території" від наслідків операції бійців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", яка триває другу добу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За повідомленнями російського чиновника, в області триває "зачистка" території, пов'язана з проникненням "диверсійно-розвідувальної групи". Через це відселили жителів Грайворона, Новобудівки, Горьківського та інших населених пунктів.

Гладков також стверджує, що 22 травня населені пункти Грайворонського міського округу Головчине, Антонівка, Козинка, Сподарюшено, Гора Поділ, Глотове, Замостя, Безімено, Заріччя, Грайворон, Мокра Орловка, Новостроївка "були під численним мінометним і артилерійським обстрілом".

За словами російського губернатора, в результаті є 12 поранених мирних жителів, пошкодження зафіксовано в 29 приватних житлових будинках і трьох машинах. Крім того, у 14 населених пунктах зникло світло, заявив Гладков.

Губернатор Бєлгородської області також заявив про обстріли в понеділок Бєлгородського і Борисовського районів, а також Шебекинського міського округу.