Через обстріли є знеструмлення у семи областях – Міненерго

Через російські обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, у Запоріжжі та Донецькій області - без світла 5 населених пунктів та дві шахти. Про це заявили у Міненерго.

"Через попередні обстріли і, як наслідок, технологічні порушення у Дніпропетровській області знеструмлено 16 населених пунктів (все вже вдалося пожвавити), у Запорізькій області - 5 населених пунктів.

У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлено дві шахти в одному з прифронтових міст регіону" , - звітують у міністерстві.

Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація із безпекою.

Незважаючи на труднощі, енергетична система працює стабільно. Продовжуються масштабні ремонтні роботи у рамках підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються" , - додали у міністерстві.

При цьому експорт та імпорт електроенергії на цю добу не плануються.

Також у Міненерго відзвітували про ситуацію в газовій галузі.

За словами міністерства, триває закачування блакитного палива до сховищ - з добу обсяг газу у вітчизняних ПСГ зріс більш ніж на 28 мільйонів кубометрів газу. Запаси блакитного палива зросли і становлять понад 9,3 мільярда кубометрів газу.