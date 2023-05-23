У Кремлі "глибоко занепокоїлися" через ситуацію в Бєлгородській області

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проникнення нібито української диверсійно-розвідувальної групи на територію Бєлгородської області РФ викликає глибоке занепокоєння, повідомляє Українська правда.

"Безумовно, те, що вчора (22 травня − ред.) відбулося, викликає глибоку стурбованість. Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни, це вимагає від нас більших зусиль" , — цитує Пєскова російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Прессекретар Путіна додав, що "спецоперація триває", нібито для того, "щоб не допускати надалі подібних проникнень".

Він також зазначив, що спеціального засідання Радбезу РФ у зв'язку з тим, що сталося, у планах президента Росії немає.