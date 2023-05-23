Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці, під завалами люди — МВА

Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент дев'ятиповерхівку, двоє осіб дістали поранення, під завадами перебувають люди, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані" , — повідомив Барабаш.

Фото: Віталій Барабаш

Голова міської військової адміністрації наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою − ред.).

Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя.