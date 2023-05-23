У Грузії заявили, що авіасполучення з Росією не порушує санкції

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що відновлення прямого авіасполучення з Російською Федерацією не порушує жодних санкцій, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав, коментуючи заяву представника Держдепу США про ризик санкцій проти Грузії за пряме авіасполучення з РФ.

"Жоден іноземний політик або представник структури не говорить, що польоти порушують будь-які санкції, давайте домовимося, що прямі рейси не порушують жодних санкцій" , – зазначив Папуашвілі.

Посадовець вважає, що вимога до Грузії запровадити двосторонні санкції є несправедливістю.

Папуашвілі додав, що Грузія свідомо продовжує свою політику – з одного боку, вона "дотримується міжнародних санкцій" і не дозволить використовувати себе для обходу обмежень, а з іншого – "не запроваджує двосторонніх санкцій проти Росії".

Раніше речник Дерджепу Метью Міллер заявив﻿, що США не виключають запровадження санкцій проти Грузії через відновлення прямого авіасполучення з Росією.