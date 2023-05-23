У МЗС відповіли Орбану: Україна боротиметься до повного звільнення територій

Україна буде боротися до повного звільнення своїх територій, які окупувала Росія, а заява прем'єра Угорщини Віктора Орбана знімає відповідальність з Москви за розв'язання війни.

Про це заявив﻿ речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву Орбана про те, що Україна не зможе виграти війну.

"На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи", — написав Ніколенко.

За його словами, заяві Орбана мають зрадіти в Кремлі, оскільки його слова виправдовують агресію РФ проти України.

"Ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", — зазначив речник МЗС України.

Нагадаємо, угорський прем'єр в інтерв'ю Bloomberg сказав﻿, Україна не здатна виграти війну, яку проти неї розв'язала Росія. Через це, на думку Орбана, єдиним можливим рішенням є припинення вогню та мирні переговори.