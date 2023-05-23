У Міноборони РФ заявили про розгром "націоналістів", російський легіон заперечує

Міністерство оборони Росії відзвітувало про розгром "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області, ті заперечують, повідомляє Українська правда.

"Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття Державного кордону Західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені" , — заявили в російському Міноборони.

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков повідомив, що рейду по території Бєлгородської начебто передували інтенсивні обстріли міжнародного пункту пропуску "Козинка", а також низки інших цивільних об'єктів Грайворонського району.

Російські військові стверджують, що тих, кого вони не розгромили на території Росії, відкинули до України, "де по них продовжувалося нанесення вогневого ураження до повної ліквідації".

В Міноборони РФ хваляться, що знищили понад 70 людей, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів.

Своєю чергою в легіоні "Свобода России" заявили, що продовжують разом з "Російським добровольчим корпусом" ("РДК") звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити "патріотам-добровольцям".

У легіоні звернули увагу, що резервів у РФ для реагування на військові кризи немає, бо всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні.

"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча" , - говорять в "ЛСР".

В "РДК" підкреслили, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території.

"Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву" , - вважають російські добровольці.

22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили﻿, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив﻿, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив﻿, що проникнення нібито української диверсійно-розвідувальної групи на територію Бєлгородської області РФ викликає глибоке занепокоєння.