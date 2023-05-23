Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Париж готовий укласти з Києвом угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити Україну в довгостроковій перспективі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник МЗС Франції на брифінгу у вівторок, 23 травня.

"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту" , - сказав він.

Зазначається, що нині Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.