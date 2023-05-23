Шольц: Україна стане членом ЄС після війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що Росія не виграє війни проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу. Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, з посиланням на Spiegel, повідомляє Українська правда.

"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Володимир Путін у своєму імперіалістичному божевілля, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена" , - сказав Шольц.

Він наголосив, що СДПН, зокрема, має чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.