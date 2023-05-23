Путін заявив, що Росія не розпочинала війну, а намагається припинити її

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не розпочинала війну, а намагається за допомогою "спеціальної військової операції" (так у РФ пропагандисти називають війну проти України, — "ДС") припинити її, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російської пропагандистської агенції ТАСС.

"Дев'ять років противник веде війну проти нашого народу. Нам кажуть, що Росія розпочала війну. Ні, Росія за допомогою СВО намагається припинити цю війну проти нашого народу" , — сказав кремлівський диктатор на церемонії нагородження російських окупантів та чиновників.

Він зазначив, що Росія переживає "нелегкі часи", але зараз відбувається потужний момент консолідації, є бажання зміцнити основи духовності, створити умови розвитку економіки.