У Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Taurus

Україна має отримати в своє розпорядження всі види озброєнь, яке використовувала би сама НАТО. Німеччина могла б передати крилаті ракети типу Taurus, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За його словами, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.

"Партнери України тепер повинні піти "ва-банк" і надати Україні все, що Україна може використовувати в загальновійськових боях і що є допустимим за міжнародним правом" , - сказав Кізеветер.

На його думку, німецькі крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском.

"Тут більше не повинно бути червоних ліній" , - заявив політик про передачу озброєння Україні.

Що відомо про крилаті ракети Taurus

Авіаційна дозвукова крилата ракета TAURUS KEPD являється аналогом британських Storm Shadow. При цьому їх радіус дії значно більший - до 500 кілометрів. Її вага - 1400 кг, а довжина 5 метрів. Розробили ракету в компанії Taurus Systems GmbH. У Німеччині замовили 600 бойових та 14 навчальних ракет Taurus для своїх повітряних сил.

Також відомо, що у даній ракеті система підриву бойової частини може програмуватися на повітряний чи підземний підрив. У разі повітряного підриву обидва заряди підриваються одночасно.

Відомо, що базова модель ракети TAURUS має тандемну бетонобійну бойову частину типу MEPHISTO. Передовий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний. Його розміщено у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом з корпусом - 400 кілограмів, загальна вага БЧ - 480 кілограмів.

Варто зауважити, що подібна заява зроблена на фоні того, що Україна отримала від Британії ракети Storm Shadow. Так, 11 травня міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які можуть бити за цілями на відстані понад 250 кілометрів.