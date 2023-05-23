У Бєлгородської області скасували режим контртерористичної операції

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Гладков у Telegram.

"Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області".

Він також опублікував посилання на відповідний документ.

Однак про те, коли жителі, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і загалом про поточну ситуацію в прикордонних регіонах області Гладков нічого не повідомив.