В Минюсте рассказали, когда заработает международный реестр убытков

У Мін'юсті України заявили, що міжнародний реєстр збитків запрацює в серпні 2023 року, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступниця голови відомства Ірина Мудра, ідеться в повідомленні Мін'юсту.

"Ми вже перейшли від політичних декларацій до документів, що юридично зобов’язують. Власне, Договір, підписаний у Рейк’явіку, — це документ, що покладає певні обов’язки на країни-підписанти" , — зазначила Мудра.

На сьогодні триває процедура створення органів управління такого Договору. Це буде міжнародна організація, в якій буде працювати:

секретаріат, який займатиметься збором інформації про докази завданих збитків;

правління, яке верифікуватиме зібрані докази і включатиме заявки до реєстру;

конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиметься виконавчим директором і ухвалюватиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.

Реєстр включатиме заявки всіх постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу за цими заявками. Уже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка компетентно розглядатиме такі заявки та присуджуватиме суми відшкодування збитків.

"Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював із серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації" , — зазначила Мудра.

За словами Мудрої, в Євросоюзі було створено робочу групу з розгляду можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.

"Першим нагальним питанням є сформувати розуміння, де такі активи зосереджені, в яких юрисдикціях і в яких сумах. Адже все, чим ми оперуємо на сьогоднішній день, це відкриті дані з самого Центробанку Росії, які були опубліковані на початку 2022 року. Якщо ми говоримо про суверенні активи, а це близько $300 млрд, то це дані, опубліковані ними ж" , — додала представниця Мін'юсту.

Наступним етапом у Мін'юсті назвали відпрацювання правових підстав для отримання доступу до цих активів, їх конфіскації.

Як підрахувала Київська Школа Економіки, станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становила $143,8 млрд.