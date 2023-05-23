Данілов: Українська армія досі контролює частину Бахмута

Українська армія контролює частину Бахмута Донецької області, про повне взяття якого нещодавно заявили бойовики ЧВК "Вагнер", повідомляє Українська правда.

Про це говорить коментар секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова CNN.

"Якщо вони (росіяни – ред.) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це не так. На сьогоднішній день частина Бахмута знаходиться під нашим контролем".

Данілов також захищає рішення влади утримувати це місто до останнього. За його словами, оборонна операція постійно перебувала під контролем на засіданнях штабу Головнокомандувача.

"На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військовослужбовців, не тільки вагнерівців, а й спецназу, десантників та представників інших родів військ російської армії. Було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили там величезну кількість боєприпасів".

Передісторія: