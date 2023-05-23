Генштаб: Окупанти зосереджуються на п'яти напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 22 травня.

Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли н.п. Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Гудове, Вовківка, Новомиколаївка та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку н.п. Хромове. Завдав авіаударів в районах н.п. Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах н.п. Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли н.п. Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області, а обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 — по зенітно-ракетних комплексах.

Протягом цієї доби було знищено 4 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.