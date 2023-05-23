Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.
До списку допомоги увійшли:
- радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;
- броньовані мостоукладачі Biber — 2;
- безпілотники-розвідники Vector — 46;
- антидронні системи — 8;
- прикордонні автомобілі — 6;
- ваговози 8х6 — 2;
- тягачі із напівпричепами — 5;
- вантажівки Zetros — 8.
Зазначимо, радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна замовила у німецької компанії Hensoldt шість радіолокаційних станцій TRML-4D для зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM.