Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: hensoldt.net

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

  • радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;
  • броньовані мостоукладачі Biber — 2;
  • безпілотники-розвідники Vector — 46;
  • антидронні системи — 8;
  • прикордонні автомобілі — 6;
  • ваговози 8х6 — 2;
  • тягачі із напівпричепами — 5;
  • вантажівки Zetros — 8.

Зазначимо, радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна замовила у німецької компанії Hensoldt шість радіолокаційних станцій TRML-4D для зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM.

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