Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;

броньовані мостоукладачі Biber — 2;

безпілотники-розвідники Vector — 46;

антидронні системи — 8;

прикордонні автомобілі — 6;

ваговози 8х6 — 2;

тягачі із напівпричепами — 5;

вантажівки Zetros — 8.

Зазначимо, радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна замовила у німецької компанії Hensoldt шість радіолокаційних станцій TRML-4D для зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM.