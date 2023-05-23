НАЗК: Партію "Слуга народу" могли фінансувати з порушенням закону

У фінансуванні діяльності партії "Слуга народу" виявлені ознаки кримінального правопорушення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), здійснюючи державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії "Слуга народу", виявило порушення законодавства.Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі" , — йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що "це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії".

"Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права. Адже, відповідно до законодавства, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом" , — підкреслили в Нацагентстві.

НАЗК надіслало відповідний висновок до Національної поліції для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу України.

За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нещодавно НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансування політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) на суму понад 3, 5 млн грн.