Боррель заочно посперечався з Орбаном: Україна може виграти війну

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок.

Говорячи про військову та іншу допомогу Україні, Боррель підкреслив, що Європейський Союз "однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити".

"Міністри (оборони країн ЄС – ред.) не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре" , – наголосив топ-дипломат ЄС.

За його словами, Україна "сплутала плани Путіна щодо швидкої перемоги і зуміла захистити себе".

Хоча Боррель не уточнив, чиї заяви він коментував, раніше у вівторок в інтерв'ю Bloomberg прем'єр Угорщини Віктор Орбан якраз заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.