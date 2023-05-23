Бєлгородська область: "РДК" заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше
Бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що російське Міноборони поширює брехню про знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення "Російського добровольчого корпусу", губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.
Раніше канал Міноборони РФ опублікував відео із нібито знищеною технікою "диверсантів".
В "РДК" заявили, що не знають, "які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у Російського Добровольчого Корпусу втрат немає".
Водночас російський губернатор Гладков розповів, що жителі повернулися до населених пунктів Грайворон і Головчине, "а жителів Гора-Поділ, Глотове та Козинки повернемо централізовано найближчим часом".
Він також розповів, що нібито проїхали трьома селами Гора-Поділ, Глотове та Козинка, де раніше були "диверсанти".
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.
- У вівторок 23 травня Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.