Маляр: РФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постане питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну, повідомляє Українська правда.

Про це заявила Маляр в коментарі УП.

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання".

Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони:

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа".