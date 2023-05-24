Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відреагував

Росія стверджує, що два американські стратегічні бомбардувальники наближалися до російського кордону над Балтійським морем, у Пентагоні відповіли, що мала місце "взаємодія" між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками, повідомляє Українська правда.

За повідомленням Національного центру управління оборони Росії, два американські стратегічні (тобто здатні нести ядерну зброю) бомбардувальники раніше були помічені поблизу російського повітряного простору над Балтійським морем.

У відповідь на це в повітря було піднято винищувач Су-27. У Міноборони не уточнюють, коли саме стався цей інцидент.

"Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники B-1B ВПС США і зайняв встановлену зону чергування в повітрі" , - повідомив центр.

"Після видалення іноземних військових літаків від державного кордону РФ російський винищувач повернувся на аеродром базування" , - заявили російські військові.

Як пише CNN, Пентагон підтвердив, що мала місце "взаємодія" між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками.