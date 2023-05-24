Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням "вагнерівців" углиб міста, повідомляє Українська правда.

Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста.

Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

В огляді вказують на те, що російська влада завершила "антитерористичну" операцію в Бєлгородській області і заявила про перемогу над організаціями "Русский добровольческий корпус" (РДК) і легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у регіоні 23 травня.

Міністерство оборони Росії заявило, що прикордонні підрозділи Західного військового округу провели рейд і вигнали всіх "диверсантів" з Бєлгородської області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про завершення "контртерористичної" операції, але закликав евакуйованих цивільних зачекати, перш ніж повернутися до прикордонних населених пунктів.

Аналітики зауважують, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін не буде проводити екстрене засідання Ради безпеки Росії для обговорення ситуації в Бєлгороді, а замість цього обговорить її на запланованому 26 травня засіданні Ради безпеки, ймовірно, намагаючись продемонструвати впевненість у тому, що Росія справляється із ситуацією.

Російські війська, ймовірно, відтіснили сили "РДК" і "ЛСР" принаймні до прикордонного населеного пункту Козинка, розташованого приблизно за 76 км на південний схід від міста Суми.

Проте в "ЛСР" стверджують, що 23 травня особовий склад "ЛСР" і "РДК" продовжував діяти в Бєлгородській області.

Ключові висновки ISW за 23 травня: