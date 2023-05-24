Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 400 солдатів РФ і гелікоптер Ка-52
За даними Генерального штабу , за минулу добу захисники України ліквідували близько 400 російських військовослужбовців, а також знищили ворожий вертоліт Ка-52, 3 танки, 21 артилерійську систему та 5 ББМ.
Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 3792 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 7 424 (+5) од.,
- артилерійських систем – 3 339 (+21) од.,
- РСЗВ – 570 (+5) од.,
- коштів ППО – 327 (+0) од.,
- літаків – 309 (+0) од.,
- вертольотів – 296 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилатих ракет - 1015 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 440 (+7).
Дані уточнюються.
Росіяни другу добу поспіль втрачають гелікоптер: 22 травня це був ударний гелікоптер Мі-24.