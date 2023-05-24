Bloomberg: ЄС та США мають намір обмежити інвестиції в Китай

Європейський Союз та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай. Вони розробляють нові інструменти, щоб впоратися зі все більш ворожим економічним середовищем, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Партнери прагнутимуть узгодити свої підходи до перевірки інвестицій, "для недопущення, щоб капітал, досвід та знання наших компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів таким чином, що загрожує нашій національній безпеці", йдеться у проєкті заяви зустрічі на високому рівні у Швеції.

Високопосадовці ЄС та США хочуть використовувати засідання Ради з торгівлі та технологій, яке відбудеться 30-31 травня, для зміцнення своєї співпраці у вирішенні проблеми напористого Китаю та проблем, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну. Зустріч відбудеться у той момент, коли Єврокомісія планує представити наступного місяця стратегію економічної безпеки блоку.

ЄС намагається відточити свою стратегію щодо Китаю. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн нещодавно виклала бачення зниження ризиків, але не відходу від Пекіна. Новий підхід Європи трохи наближає її до жорсткішої позиції Вашингтона.

Небезпеки з Пекіна

Після вторгнення в Україну економічна безпека стала пріоритетним завданням для країн Великої сімки. Чиновники обговорюють, як краще координувати інструменти, включаючи перевірку інвестицій та експортний контроль, водночас вони вивчають нові варіанти політики, доступні для цілісного усунення ризиків національної безпеки, що їх створюють деякі країни.

Зокрема, ЄС і США разом із країнами-однодумцями планують боротися з неринковою політикою та практикою - формулювання, яке використовується для опису Китаю — у таких галузях, як чіпи, і "вивчати спільні заходи для вирішення цієї політики та її наслідків", йдеться у проєкті заяви. Текст досі може бути змінений і повинен бути схвалений державами-членами до його прийняття наступного тижня.

Обидва партнери розпочали виявлення мережі підприємств третіх країн, які отримують вигоду від державних або контрольованих державою інвестиційних фондів, а також спотворень, спричинених цими фондами.

Відносини між ЄС та США

Зустріч наступного тижня проводиться, оскільки обидві сторони намагаються вирішити проблеми, пов'язані із законом президента США Джо Байдена про зелені стимули. За словами високопоставленого представника блоку, попри тертя з цього питання, а також труднощі у вирішенні інших проблемних моментів, таких як нова угода щодо сталі та алюмінію, що дозволяє уникнути тарифів, ЄС вважає, що його відносини зі США перебувають на правильному шляху.

Обидві сторони також віддані просуванню своєї співпраці в галузі нових технологій, включаючи штучний інтелект, квантові обчислення та наступне покоління бездротового зв'язку (6G), водночас вони співпрацюють, щоб запобігти гонці субсидій у напівпровідниковому секторі.

ЄС та США також прагнуть домовитися про подальше зниження ризиків, пов'язаних із штучним інтелектом. Великі мовні моделі, такі як ChatGPT, тепер перебувають у центрі уваги після того, як ці інструменти стали загальнодоступними.

"Нещодавні розробки в галузі генеративного ШІ наголошують на масштабі можливостей та необхідності усунення пов'язаних з ними ризиків" , - йдеться в проекті.

У спробі узгодити те, як ЄС та США регулюють ШІ, обидві сторони створюють групу експертів для визначення термінології ШІ, співпраці у галузі стандартів та інструментів та моніторингу ризиків. Вони також розробляють 65 ключових термінів, щоб наголосити на ризик-орієнтований підхід до регулювання ШІ.