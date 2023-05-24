Угорщина єдина не скасувала обмеження імпорту з України — Єврокомісія

Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна – ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина" , - зазначила речниця Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України – Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, — пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в п’яти країнах, включаючи Румунію.

"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок" , - додала Феррер.

Вона зауважила, що ці гроші виділяються з так званого сільськогосподарського резерву ЄС у розмірі 450 мільйонів євро на рік.

"Ми вже використали частину цієї суми для першого пакету допомоги (56 мільйонів євро – ред.), який ми представили у березні. Зараз ми запропонували ще 100 мільйонів євро для другого пакету і також - менш значні суми для країн, що були вражені іншими ринковими ситуаціями та кризами. Тож нам ще доступно більш ніж половина цієї суми і ми готові її використати, якщо виникне інша криза або ситуація, які цього потребуватимуть" , - зазначила речниця Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи отримала Єврокомісія лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги з сільськогосподарського резерву країнам, які вдаються до шантажу навколо транзиту зерна з України, речниця підтвердила, що Єврокомісія отримала таке звернення.