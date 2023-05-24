РФ тисне на Індію, щоб уникнути повної ізоляції — Bloomberg

Росія чинить тиск на Індію та уряди інших країн, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати кроки, спрямовані на перетворення Росії на державу-парію через потрапляння до «чорного списку» FATF. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими ознайомилося агентство, повідомляє Новое время.

Згідно з документами і коментарями чиновників, Росія переслідує партнерів напередодні червневого засідання глобального органу з контролю за відмиванням грошей.

Внесення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М’янмою і занурить російську економіку в ще більшу ізоляцію.

Якщо цей захід буде ухвалено, держави-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов’язані проводити посилену комплексну перевірку і в найсерйозніших випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Як пише видання з посиланням на офіційних осіб, раніше цього місяця Росія попередила владу Індії про непередбачувані та негативні наслідки для співробітництва в оборонній, енергетичній і транспортній сферах, якщо FATF вживе нових заходів проти Росії.

У травні російська влада закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо занесення Росії до чорного списку і заявила, що навіть потрапляння до меншого «сірого списку» викличе труднощі.

Серед проєктів з Індією, які, як попередила Росія, опиняться під загрозою:

співпраця нафтового гіганта Роснефть і Nayara Energy Limited;

експорт російського озброєння і військової техніки в Індію, а також технічне співробітництво в галузі оборони;

російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;

технологічне та енергетичне співробітництво на АЕС Куданкулам в Індії;

угода між ВАТ «РЖД Логістика» та Індійською контейнерною корпорацією про послуги з перевезення вантажів у зв’язку з розвитком торгового коридору Північ-Південь.

Водночас Україна наполягає на тому, щоб Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей (FATF), додала РФ до свого чорного списку.

Як повідомлялося, 24 лютого 2023 року Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей FATF призупинила членство РФ.