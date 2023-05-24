СБУ повідомила про затримання агента РФ, який "зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом

Служба безпеки затримала російського агента, який "зливав" росіянам позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленнях Служби безпеки та Віницької обласної прокуратури.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька" , — йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників окупаціних "органів держбезпеки" в окупованій Горлівці.

Трьох його спільників співробітники СБУ затримали у грудні минулого року.

Цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Фото: СБУ

Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного Росії "МДБ ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

Загарбники планували використати ці дані для обстрілів позицій підрозділів Сил оборони.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою.