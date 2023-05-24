Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, повідомляє Новое время.

У відомстві уточнили, що розпочато кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 000 дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих „оздоровчих таборів“ у Білорусі наразі розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження" , — зазначили там.

В офісі білоруського диктатора Олександра Лукашенка не відповіли на запит видання щодо оприлюднених фактів депортації.

Напередодні білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України.

У документі йшлося про те, що 2150 українських дітей, зокрема сироти у віці від 6 до 15 років, були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської «дитячої омбудсменки» Марії Львової-Бєлової за підозрою у скоєнні ними воєнних злочинів у зв’язку з депортацією українських дітей до РФ.

Парламентська асамблея Ради Європи 27 квітня ухвалила резолюцію, в якій визнала примусове переміщення українських дітей до Росії геноцидом.

Росіяни вивезли з окупованих ними територій майже 20 тисяч українських дітей.