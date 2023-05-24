Пригожин назвав ЗСУ однією з найсильніших армій у світі

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі, повідомляє Новое время.

"У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, у них є різне озброєння. Ба більше, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТОвських, на чому завгодно — однаково успішно" , — сказав він російським пропагандистам.

Пригожин знову обрушився з критикою на війська РФ, заявивши, що вони «по-хамськи пройшлися чоботами територією України в пошуках нацистів».