Події у Білгородчині можуть відтягнути війська РФ від лінії фронту - ЗМІ

Рейд російських добровольців на території Бєлгородської області РФ може змусити Кремль відтягнути війська від лінії фронту та завдати Москві психологічного удару. Таку думку Reuters висловили опитані експерти, повідомляє Новое время.

Аналітик британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Ніл Мелвін вважає, що в РФ будуть змушені відреагувати на перетин їхнього кордону озброєними росіянами, розмістивши там війська, а також суттєво укріпити всю прикордонну зону, «навіть якщо українські бійці не збираються йти цим шляхом».

"Українці намагаються розтягнути росіян у різні боки, щоб зробити прогалини. Росіяни змушені надсилати підкріплення" , — каже він.

За словами голови лондонської консалтингової компанії Mayak Intelligence Марка Галеотті, який також є автором книг про російську армію. вторгнення у Бєлгородську область виглядало як «операція з формування українського поля бою» перед запланованим контрнаступом.

"Це справді шанс зробити дві речі. Одна — розбурхати росіян, змусити їх занепокоїтися можливістю повстань серед власного народу. А по-друге, змусити росіян розосередити свої війська" , — вважає він.

22 травня Легіон Свобода Росії заявив, що разом із Російським добровольчим корпусом «повністю звільнив» населений пункт Козинка в Бєлгородській області РФ, а також зайшов у населений пункт Грайворон і розпочав його штурм.

Місцева влада оголосила «режим контртерористичної операції», за словами губернатора, більша частина жителів Грайворонського округу виїхала.

Наступного дня режим «скасували». Росіяни стверджують, що нібито «відкинули» диверсантів на територію України. Бійці РДК і Легіону кажуть, що продовжують бойові дії на території Росії, і відкидають втрати.

Головне управління розвідки Міноборони України назвало дії Легіону і РДК у Бєлгородській області РФ «створенням смуги безпеки» для захисту українців. Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що рейд у російському регіоні проводять виключно бійці Легіону і РДК — громадяни РФ.

Михайло Подоляк також підтвердив, що Україна не має стосунку до дій РДК і Легіону в Бєлгородській області.