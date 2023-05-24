Задимлення на Кримському мості: окупанти заявляють про навчання

В районі Кримського мосту вранці з′явилось задимлення, окупанти пояснили це проведенням навчань, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, а також написали російські медіа.

"Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі", — написав Аксьонов у Telegram-каналі.

Він пообіцяв, що рух скоро відновлять і попросив довіряти тільки "офіційній" інформації.

Згодом пропагандисти повідомили, що рух Кримським мостом відновлено об 11.00. Навчання закінчилися, а задимлення усунуто.

Якого характеру були ці навчання і чому про них не попередили заздалегідь населення, не повідомляється.