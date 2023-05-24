Путін не зможе перемогти — міністр оборони Британії у Києві

Президент РФ Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес за підсумками зустрічі з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Воллес наголосив, що підтримка України з боку партнерів залишатиметься непохитною.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв’язав, незважаючи на те, скільки він відправить на смерть російських солдатів задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", – сказав британський міністр.