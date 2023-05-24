Через обстріли є знеструмлення у шести областях – Міненерго

Росіяни продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території - унаслідок цього фіксуються пошкодження енергетичної інфраструктури, є знеструмлення. Про це заявили в Міненерго.

Так, у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис споживачів.

"Після останнього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта. Другу вдалося заживити" , - звітують в міністерстві.

Також внаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населених пункти, а в Сумській без енергопостачання лишилися 2,4 тис споживачів.

"Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях" , - йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго розповіли про інцидент на Полтавщині - місцевий мешканець здійснив напад на бригаду енергетиків, які виконували роботи. Під час бійки нападник використав перцевий балончик.

"Потерпілі отримали тілесні ушкодження, на ранок їх стан задовільний" , - додали у відомстві.

Попри надскладну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах, підкреслили в Міненерго.

При цьому експорт та імпорт електроенергії на цю добу не планується.

Як додали в міністерстві, за добу обсяг газу в українських сховищах зріс на 32,5 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,3 мільярда кубометрів.