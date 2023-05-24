"Укргазвидобування" запустило нову пошукову свердловину

Компанія "Укргазвидобування" запустила нову пошукову свердловину глибиною 5 800 метрів. Наразі її потужності становлять 580 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Нафтогазу", до складу якого входить "Укргазвидобування"

"Це одна з найпотужніших свердловин, що запустила компанія за останні роки. Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд кубометрів. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної", – розповів керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками, відзначили у компанії.

"Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою. Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину.