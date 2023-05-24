"Укргазвидобування" запустило нову пошукову свердловину
Компанія "Укргазвидобування" запустила нову пошукову свердловину глибиною 5 800 метрів. Наразі її потужності становлять 580 тисяч кубометрів газу на добу.
Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", до складу якого входить "Укргазвидобування"
"Це одна з найпотужніших свердловин, що запустила компанія за останні роки. Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд кубометрів. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної", – розповів керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками, відзначили у компанії.
"Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою. Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину.
Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали. Далі продовжимо працювати над розкриттям потенціалу цього блоку", – повідомив в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.