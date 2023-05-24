Підбурював до провокацій в Лаврі: СБУ затримала релігійного блогера

Служба безпеки затримала у Києві антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і підбурював до провокацій у Києва-Печерській Лаврі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України" , — повідомили в спецслужбі.

Фото: СБУ

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Зокрема, він підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких звинувачував Україну "у розв’язанні війни".

Також свої виступи блогер записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Після початку війни він публічно підтримав агресивну політику Кремля і виправдовував захоплення українських територій.

Фото: СБУ

Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів блогеру повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.