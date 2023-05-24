Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили забезпечення Збройних сил України боєприпасами, а також концепцію переходу на нові типи літаків.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

Про ситуацію на фронті доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також доповідали командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" і "Таврія".

"Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва" , — повідомив﻿ Зеленський.