Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили забезпечення Збройних сил України боєприпасами, а також концепцію переходу на нові типи літаків.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Про ситуацію на фронті доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також доповідали командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" і "Таврія".
"Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", — повідомив Зеленський.
"Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", — додав президент.