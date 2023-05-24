У Криму окупанти "націоналізували" квартиру Зеленської

Так звана "держрада Криму" схвалила "націоналізацію" квартири Олени Зеленської у Ялті, а також інше майно, яке належить українським фізичним чи юридичним особам.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, а також голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Окрім квартири родини Зеленських, окупанти "націоналізували" ще 57 об'єктів власності: