У Криму окупанти "націоналізували" квартиру Зеленської

У Криму окупанти "націоналізували" квартиру Зеленської
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Так звана "держрада Криму" схвалила "націоналізацію" квартири Олени Зеленської у Ялті, а також інше майно, яке належить українським фізичним чи юридичним особам.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, а також голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Окрім квартири родини Зеленських, окупанти "націоналізували" ще 57 об'єктів власності: 

  • Виноробне виробництво "Алеф-Виналь-Крим", що належить бізнесмену Вадиму Єрмолаєву;
  • Торгові площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких, як стверджують пропагандисти, є колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк;
  • Сільгосппідприємство в Ленінському районі "Семисотка і компанія", яке нібито пов'язане з оточенням українського політика Арсена Авакова;
  • Будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics