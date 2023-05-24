У Криму окупанти "націоналізували" квартиру Зеленської
Так звана "держрада Криму" схвалила "націоналізацію" квартири Олени Зеленської у Ялті, а також інше майно, яке належить українським фізичним чи юридичним особам.
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, а також голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.
Окрім квартири родини Зеленських, окупанти "націоналізували" ще 57 об'єктів власності:
- Виноробне виробництво "Алеф-Виналь-Крим", що належить бізнесмену Вадиму Єрмолаєву;
- Торгові площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких, як стверджують пропагандисти, є колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк;
- Сільгосппідприємство в Ленінському районі "Семисотка і компанія", яке нібито пов'язане з оточенням українського політика Арсена Авакова;
- Будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.