У розвідці повідомили, чи допомагають ЗСУ російським добровольцям у Білгородській області.
Українські військові надають інформацію "Російському добровольчому корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Проте ЗСУ безпосередньо не допомагають російським бійцям, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі Financial Times.
"Звичайно, ми з ними спілкуємося. Звісно, ми ділимося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо", - сказав він.
При цьому Черняк спростував заяви Росії, що "РДК" та легіон "Свобода Росії" отримали від України американську техніку.
"Усе західне озброєння, отримане українськими збройними силами, залишається під найжорсткішим контролем", - додав розвідник.
Нагадаємо, 22 травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.
Росія відразу заявила, що у Бєлгородській області діють "українські диверсанти". Проте у ГУР Міноборони наголосили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території Бєлгородської області діють громадяни Росії.