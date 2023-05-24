МАГАТЕ і "Росатом" обговорили безпеку на Запорізькій АЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі обговорив з очільником "Росатома" забезпечення безпеки на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

"У рамках посилених зусиль, спрямованих на підтримку принципів уникнення ядерної або радіологічної аварії на Запорізькій АЕС, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатома" Олексієм Ліхачовим сьогодні в Пекіні", - повідомили в МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ готує новий план щодо безпеки Запорізької АЕС. За повідомленнями ЗМІ, Гроссі планує представити свій план із п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, заявили, що план глави МАГАТЕ включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС, заборона стріляти із ЗАЕС та в бік неї, включаючи заборону нападати на персонал на території АЕС, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Зазначається, що цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо ЗАЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він все ще може покращити нестабільну ситуацію.