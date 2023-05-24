"Укренерго" закликає громадян економити електроенергію у вечірні години

Для стабільної роботи енергосистеми фахівці "Укренерго" закликають українських громадян економити електроенергію у вечірні години, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію" , — йдеться в повідомленні.

Що треба робити в ці години:

перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч;

зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години.

"Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії" , — додали у компанії.

Річ у тому, що частина генерації — зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій — перебувають на тимчасово окупованій території та не доступні українській енергосистемі. Економія у ці години дозволяє зменшити навантаження на енергосистему під час "піків", які виникають особливо ввечері.

Станом на 24 травня складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж були знеструмлені споживачі у Донецькій та Сумській областях. Роботи по відновленню там розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також внаслідок відключення однієї з ліній наразі обмежена видача потужності електростанції на сході.

Як повідомлялось, раніше в "Укренерго" заявили, що обмеження споживачів електроенергії в разі її дефіциту — останній із можливих заходів з балансування енергосистеми України.