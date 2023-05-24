Посол в Німеччині анонсував отримання понад 100 танків Leopard 1

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків Leopard 1, повідомляє Європейська правда.

"110 леопардів 1А5. Вже скоро" , – написав посол у Twitter, додавши фото на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

Макеєв не повідомив жодних подробиць, але, очевидно, йдеться про танки, передачу яких у лютому у лютому анонсували Нідерланди разом з Німеччиною та Данією.

Тоді йшлося про 100 танків, пізніше була інформація про 80 одиниць.

За неофіційної інформації, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.

28 квітня повідомлялося, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard 1.