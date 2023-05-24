The Guardian: ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує витратити 1,5 млрд євро в Україні наступного року на підтримку інфраструктури та економіки, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку.

ЄБРР надасть ці кошти Україні на додаток до 3 млрд євро, які вже заплановані на 2022 рік та решту 2023 року.

Минулого року банк надав 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж. Він також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення Росії в лютому минулого року.

"Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодної банківської втечі. На початку був величезний шок – мінус 30% (ВВП, – ред.). Але ситуація не стабілізувалася. Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає" , – сказала президентка банку Оділь Рено Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення.